شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تستشهد بكلمة خادم الحرمين للتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استشهدت النيابة العامة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، للتاكد على أهمية الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات.

وتضمنت كلمة الملك سلمان حفظه الله : " إن توكلنا على الله وعملنا بالأسباب يتطلب منا مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات هدفها سلامتكم والمحافظة على صحتكم، في سبيل مواجهة هذه الجائحة، سائلين الله أن تسهم الجهود فى رفع الوباء، وكشف البلاء عن بلادنا، وكل بلاد الأرض".

في حين قالت النيابة العامة : الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات هدفها سلامتكم والمحافظة على صحتكم.