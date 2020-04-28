شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: «لا تتسحرون على كبسة رز» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، من بعض العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في رمضان.

وقال عبر حسابه على "تويتر" : "زيادة وزن مؤكدة اذا عملت مايلي:"الاكثار من السكريات والدهون في الافطار، عدم الرياضة،قلة شرب السوائل السحور على كبسة رز، النوم اقل من 6 ساعات".