شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: «لا تتسحرون على كبسة رز» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، من بعض العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في رمضان.
وقال عبر حسابه على "تويتر" : "زيادة وزن مؤكدة اذا عملت مايلي:"الاكثار من السكريات والدهون في الافطار، عدم الرياضة،قلة شرب السوائل السحور على كبسة رز، النوم اقل من 6 ساعات".
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