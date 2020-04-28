شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية غداً، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الغد.