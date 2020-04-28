شكرا لمتابعة خبر عن مُقيم بجدة يتطاول على المملكة ويمتدح " أردوغان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثّق مواطن، مقطع فيديو يظهر فيه مقيم بجدة وهو يتطاول على حكومة المملكة والشعب السعودي في تغريداته.
وأوضح الفيديو الذي يُظهر في عينة من تغريدات المُقيم، وهو يمتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم تعمُّد الأخير الإساءة للمملكة في كافة المحافل.
يأتي سلوك المُقيم على الرغم من إقامته في المملكة وعيشه في أمن وأمان وفي رغد العيش.
وتقّدم أحد المواطنين ببلاغ عبر " تويتر " ، إلى إمارة منطقة مكة المكرمة والنيابة العامة عن المُقيم .
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