شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم ترك المرأة الحامل للصيام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الشييخ سعد الخثلان حكم ترك المرأة الحامل للصيام بسبب مشاكل صحية. أوضح الشييخ سعد الخثلان حكم ترك المرأة الحامل للصيام بسبب مشاكل صحية. وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن " أنا حامل وعندي مشاكل صحية ونصحني الطبيب بترك الصيام فهل أعمل بنصيحة الطبيب أم أصوم إذا شعرت أني استطيع الصيام؟ ورد الشيخ قائلا : تأخذ بنصيحة الطبيب وتفطر وهي حامل وعندها مشكلة صحية فهي معزورة على ذلك وهي في حكم المريض وتقضي بعد خروجها من ولادتها والنفاس.

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