شكرا لمتابعة خبر عن تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قالت مصادر إن تكلفة علاج الحالات المصابة بفيروس قالت مصادر إن تكلفة علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا COVID-19 تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال حتى الآن. ولفتت إلى أن القيمة الأساسية لعلاج الفرد الواحد تبلغ نحو 330 ألف ريال، فيما بلغ عدد المصابين حاليا 16280، بخلاف 2531 حالة تم شفاؤها، فيما بلغت تكلفة علاج المصابين غير السعوديين أكثر من 80 % من قيمة التكاليف العلاجية.

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