شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تُحذر من الطقس على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مناطق " القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، الجوف، حائل " .

وحذرت الأرصاد من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الرابعة مساء غدًا الأربعاء، على الجوف وحائل.

كما حذرت من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على الرياض والمنطقة الشرقية حتى الـ11 مساء غدًا.

ونبهت الأرصاد من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 مساء غدًا الأربعاء، على الحدود الشمالية والقصيم.