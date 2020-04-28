شكرا لمتابعة خبر عن "الرقش" أشهر طبق رمضاني في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

اعتاد سكان منطقة نجران على تناول طبقاً رئيسياً على المائدة الرمضانية، وهو "الرقش"، الذي يأتي ضمن عدد من الأكلات الشعبية في رمضان بالمنطقة

وتتضمن أكلة "الرقش"، دقيق البُر الذي يتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة بعد تجهيزها، وتوضع بعد ذلك في وعاء صخري مدور يُسمى "المدهن".

ويعتبر المدهن هو ماعون حجري مجوف بغطاء مصنوع من سعف النخيل، حيث يُصب فيه المرق على قطع الخبز حتى تتشبع وتوضع فوقه قطع اللحم والخضار والبطاطس.