شكرا لمتابعة خبر عن حمامة ترتوي عند "الملتزم" وتعمق لهفة أفئدة الملايين لزيارة بيت الله الحرام(صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت الكاميرات حمامة اقتربت في مغرب الخامس من شهر رمضان الكريم من باب الملتزم وهبطت أمامه لتعمق لهفة أفئدة الملايين لزيارة بيت الله الحرام وتتوافد من جديد بعد زوال جائحة وثقت الكاميرات حمامة اقتربت في مغرب الخامس من شهر رمضان الكريم من باب الملتزم وهبطت أمامه لتعمق لهفة أفئدة الملايين لزيارة بيت الله الحرام وتتوافد من جديد بعد زوال جائحة كورونا ورصدت كاميرا قناة القرآن الكريم السعودية «حمامة الملتزم» المتوشحة بالأمن والأمان في صحن المطاف، وهي تقترب لارتشاف الماء من غطاء إناء صغير موضوع عند الباب. Advertisements

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