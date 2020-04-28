شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد (أول صورة) لـ جثمان «كيم» الزعيم المجنون لكوريا الشمالية تكشف حقيقة وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة لجثمان زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" مُسجى بقطعة قماش حمراء كبيرة ومستلقياً على ظهره بعد انباء وفاته .



وبالبحث تبين أن هذه الصورة معدلة وغير حقيقة وانها مقتبسة من صورة جثمان والده كيم جونج إيل خلال جنازته عام 2011 عقب وفاته بأزمة مالية .

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وتعود الصورة المعدلة الصورة إلى كل من شبكة الأخبار اليابانية "JNN" وتلفزيون "هونغ كونغ" إلا أن أصلها غير واضح .

وكانت انباء قدترددت بقوة عن وفاة زعيم كوريا الشمالية بعد إجراء عملية جراحية خطيرة وتدهور صحته ، وسط تكتم تام من جانب الحكومة اليابانية ووسائل الإعلام .