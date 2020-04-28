شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات السعودية يخرج عن صمته ويكشف أسرار علاقته بـ"بن لادن" وتورط الدولة في اغتيال خاشقجي.. ماذا قال؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد فترة طويلة من الصمت، تحدث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عن واقعة قتل المواطن جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية.





وكشف الأمير الفيصل كذلك أسرار علاقته بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأزاح الستار عن طلب بن لادن من المخابرات الذي قوبل بالرفض.

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ورفض "الفيصل" في تصريحات تليفزيونية الاتهامات الموجهة للاستخبارات السعودية بشأن تورطها في مقتل الصحفي المواطن جمال خاشقجي.





وأكد أن حدود عمل جهاز الاستخبارات الذي وضع له كان يتمثل في جلب المعلومات وتجنيد المصادر فقط وليس تتبع المعارضين وقتلهم، مشددًا على أن قتل أي إنسان شيء جلل ولا يسمح به مطلقًا، وما كان أبدًا من صلاحية الاستخبارات العامة أنها تغتال أي شخص مهما كان.

وأدان القضاء السعودي عددًا من المسؤولين السعوديين بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في تركيا، بعد فترة من معارضته النظام وولي العهد الشاب محمد بن سلمان.

وفي سياق مختلف، نفى الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية السعودية بشأن تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن التنظيم صنيعة الاستخبارات السعودية والأمريكية في أفغانستان.

ولكنه قال في الوقت نفسه: "كان هناك تعاون سعودي أمريكي باكستاني لدعم أفغانستان ضد الغزو السوفيتي".

وتابع: "زعماء القاعدة العرب تجمعوا مع الأفغان في بيشاور، وكان ذلك بداية تنظيم القاعدة الإرهابي، ولا سيما مع اشتعال الحرب الأهلية في أفغانستان، ولم يكن للاستخبارات السعودية والأمريكية أي دور في ذلك نهائيا"

وأضاف الفيصل: "لم يكن لي علاقة بأسامة بن لادن، ولكني التقيته في مناسبات دعت إليها السفارة السعودية في باكستان، ثم قابلته في جدة، حيث كان يطلب دعمًا استخباراتيًا في اليمن الجنوبي ليعمل هو والمجاهدون العرب ضد النهج الشيوعي وقتها".

وأتم الفيصل: "رفضت هذا الطلب، وفي عام 1995 عرض الرئيس السوداني السابق عمر البشير تسليم بن لادن للمملكة بشرط عدم مقاضاته، وتم رفض ذلك من الحكومة السعودية".