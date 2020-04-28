عــــاجل : إعلان صادم من الصحة السعودية .. وتحذيرات للمواطنين والمقيمين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ 23 في المائة من الحالات تعود لسعوديين، و77 في المائة لغير سعوديين. ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 20077 حالة، في حين تعافى 2784 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، حول مستجدات «كورونا»، الذي تعرض خلال آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بالفيروس المستجد بالمملكة.

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وأعلن الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد، ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل، وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه «يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر في الطوابير».