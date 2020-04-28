اعتباراً من الأربعاء ٦ رمضان .. فتح المولات ومحلات الجملة والتجزئة من 9 صباحاً حتى 5 عصراً

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تبدأ المراكز التجارية ومحلات تجارة الجملة والتجزئة في فتح أبوابها أمام المتسوقين اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، الموافق 6 رمضان.

وتستمر المراكز والمحال في عملها يومياً خلال فترة السماح بالتجول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وذلك حتى يوم 20 رمضان الجاري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قبل يومين قراراً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وأكد قرار خادم الحرمين على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي، ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

