استشاري نفسي يحدد خطوات التغلب على «قلق كورونا»

قال استشاري الطب النفسي الدكتور فارس الحربي، أن شعور الإنسان بالتوتر أو الفزع من حين إلى آخر أمر طبيعي، لكن إذا استغرق ذلك ساعات طويلة بشكل يومي، وصحبه عوارض جسدية، مثل الإسهال أو تأثر الهضم، وسرعة دقات القلب سريعة وعدم توازن فذلك قلق مرضي، ويزيد في حالة الجائحة.

ونصح «الحربي»، بمداخلة لـ«الإخبارية»، بضرورة تجنب مصادر القلق المتربط بأزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال الاطلاع على الأخبار من مصادرها الرسمية وتحديدًا مواقع وزارة الصحة؛ لأن متابعة كل خبر بشأن الفيروس على الإنترنت يجعل الإنسان يدخل في وسوسة، مع الحصول على استراحة من التغطيات الإعلامية المتعلقة بالجائحة، وعدم البحث عن آخر المستجدات حولها، فضلًا عن تغيير الموضوع في حالة وجود شخص يتعمّد إثارة القلق بحديثه.

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