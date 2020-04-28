بالمواقع المخالفة والمكتظة.. اعتماد إجراءات تصحيح مساكن العمالة بالمدينة المنورة

أقر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان عددًا من الإجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها (17,000) عامل.

وذكرت أمانة المدينة المنورة -عبر حسابها بموقع «تويتر»- أن اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة، عملت إنهاء تكدس 1600 عامل، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة.

كما اتخذت اللجنة إجراءات لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع إسكان العمال في نحو (215) موقع داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال اعادة تهيئة سكنهم، ونقل 3000 عامل إلى مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية.

وأضافت أن أمير المدينة المنورة اطلع على مستجدات مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (7,000) عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر لتستوعب 3000 عامل، والمرحلة الثانية بعد ستة أشهر لتستوعب حوالي4000 عامل.