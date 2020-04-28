التنمية الاجتماعية توزع 122 ألف وجبة إفطار صائم على أسر متضررة بالرياض

بمبلغ 519 ألف ريال.. و24 ألف متطوع يشاركون في العملية..
واصلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» -خلال الأيام القليلة الماضية- أعمالها في دعم الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين سعوديين كانوا أو مقيمين وسط تفاعل كبير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم، وبعض الجهات التجارية الأخرى ذات العلاقة .
ووزعت اللجنة (بمشاركة 24 ألف متطوع) 122 ألف سلة غذائية للأسر المتضررة في أحياء متفرقة من الرياض وما يتبع لها من محافظات بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة، إلى جانب توزيع 53 ألف وجبة غذائية وتقديم وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 ألف ريال, وخدمات صحية بمبلغ 63 ألف ريال, كما أسهمت في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ 335 ألف ريال, وتقديم مساعدات نقدية بمبلغ (1،450،000) ريال .
وقال رئيس اللجنة مدير عامّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي: إن عدد المستفيدين تخطى حاجز نصف مليون، إذ بلغ العدد حتى الآن (594،224) مستفيدًا. مشيرًا إلى أن اللجنة -وعبر الجمعيات المعتمدة- ما زالت تواصل عمليات المسح لتسجيل مزيد من المستفيدين.
ولا يقتصر دور اللجنة على الدعمين المادي والغذائي فقط, بل يمتدّ إلى التوعية والتثقيف عن طريق الرسائل التوعوية؛ حيث يصل الإجمال العامّ لما تم رصده من مبالغ إلى (35،682،360 ريالًا)، وقدم السيالي شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج وبيتزا هت والبيك وبيت الشواية وهرفي لدعمهم. مؤكدًا على أن الباب ما زال مفتوحًا أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها د. السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.
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