خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة في مكة

ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا
اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وعقب إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، أن 77% من إجمال المصابين بفيروس كورونا بالمملكة والذي يبلغ 20077 حالة.
ويمكن الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط اضغط هنا
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