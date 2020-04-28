الحصيني: أمطار خلال الـ٢٤ ساعة القادمة على مناطق عدة

توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني أن تشهد الـ 24 الساعة القادمة أمطارًا متفاوتة على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه خلال ٢٤ ساعة القادمة وبدءًا من ليلة الأربعاء حتى الغد ستشهد بعض المناطق أمطارًا من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي.

كما لفت الحصيني إلى أن هناك نشاطًا للرياح قد ثير الأتربة إلا أن يصرفها الله تعالى.