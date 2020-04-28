تسجيل أول حالة ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا في الرياض

عبر إجراءات وقائية خاصة
شهدت منطقة الرياض، في التجمع الصحي الأول، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19).
وأخضع الفريق الطبي القائم على عملية الولادة الأم وطفلها لإجراءات وقائية خاصة، لضمان سلامتهما بعد الولادة، إلى أن استقرت الحالة وتحسنت بعد جهود الرعاية التي تلقتها.
إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمال الإصابات إلى 20077، وبلغ إجمال حالات التعافي 2784، فيما وصل إجمال عدد الوفيات 152.
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