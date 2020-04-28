مدير جامعة جازان يعتمد ترقية 166 موظفًا

أوصاهم ببذل قصارى الجهد
اعتمد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ترقية 166 من الموظفين والموظفات على عدد من المراتب بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة.
وثمَّن مدير الجامعة، ما تحظى به من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مما مكَّنها من تحقيق منجزات عديدة في تنمية وبناء الإنسان والمكان، وأداء دورها ورسالتها في خدمة الوطن والمجتمع، منوهًا باهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ومنسوبيها ودعمها في المجالات كافة، ومهنئًا منسوبي ومنسوبات الجامعة المشمولين بالترقية، وأوصاهم ببذل قصارى الجهد وأداء الأمانة، والعمل بجد وإخلاص خدمة للدين ثم المليك والوطن.
وأوضح وكيل جامعة جازان رئيس لجنة الترقيات الدكتور محمد معشي أن الترقيات شملت عددًا من موظفي الجامعة من المرتبة التاسعة ومادونهم، مضيفًا أن موظفي وموظفات الجامعة أسهموا في مسيرة بناء وتطوير الجامعة، ويحظون بدعم مديرها، والجامعة تنتظر منهم بذل المزيد من الجهد والعطاء والإبداع في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
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