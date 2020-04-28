بالفيديو.. الشيخ المطلق: بخاخ ضيق التنفس يستثنى من المفطرات

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأكسجين لا يفطر الصائم.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد في برنامج فتاوى على قناة السعودية حول استعمال البخاخ في نهار رمضان.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: إن البخاخ ليس بطعام أو شراب بالتالي هو لا يفطر، مشيرًا إلى أنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة بالتالي لا يفطر.

واستكمل الشيخ المطلق بأن نفس الأمر ينطبق على أخذ الأكسجين بواسطة أجهزة التنفس الصناعي أو نحوها.