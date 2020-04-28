الخُبر تنفذ مبادرة نوعية لتوعية العمالة الوافدة بمخاطر كورونا

شهد حي «الصبيخة» بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، مبادرة نوعية لتوعية العمالة الوافدة بالاستعانة بعدد من الدعاة والمؤثرين من الأجانب المقيمين، وذلك بالتعاون بين مكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر وشرطة الخبر.

وأوضح مدير مكتب «هداية» بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني أن المبادرة تضمّنت النزول ميدانيًّا داخل الحي؛ بهدف نشر الوعي الصحي والاجتماعيّ لدى العمالة الوافدة عن فيروس كورونا وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بفترة منع التجول وتوزيع المنشورات الصحية. مشيرًا إلى أن عدد من منسوبي مكتب الموارد البشرية وشرطة الخبر ومكتب هداية أجروا جولات متنوعة داخل الحي يرافقهم دعاة للترجمة إلى تسع لغات مختلفة للعمالة عبر السيارة الدعوية دوت مكبراتها الصوتية بالرسائل.. الإرشادية عن هذا الوباء من الدعاة المؤثرين .

وأضاف «القرني»، أن الجولات التطوعية لقيت تفاعلًا مميزًا من العمالة الوافدة داخل حي الصبيخة، والذين اكدوا حرصهم على اتباع تعليمات الجهات الرسمية للوقاية من هذا المرض. مضيفًا أن هذه الأعمال تندرج ضمن مبادرة «إنسانية وطن» التي نفذها المكتب بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تحت شعار «مقيم ومواطن.. صحتنا واحدة»، انطلاقًا من حكمة أرستها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومفادها «أن صحة الإنسان أولًا»، تأكيدًا على حرص هذه البلاد على صحة المواطن والمقيم وجعلها في أولوية اهتماماتها.