السعودية اليوم / محافظ المويه يتفقد مركز ظلم



الطائف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

قام محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، بجولة تفقدية على مركز ظلم، شملت مقرات إسكان عمال البلدية، وسكن عمال مستشفى ظلم العام، إضافة إلى عددٍ من الأسواق التجارية ومراكز التموين الغذائي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأكد عبدالدائم حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على بذل المزيد من الجهد والتفاني لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق الأهداف المرجوة، موجهاً الجميع بضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

رافقه في الجولة التفقدية رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق السبيعي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

// انتهى //

22:49ت م

0212



الطائف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسقام محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، بجولة تفقدية على مركز ظلم، شملت مقرات إسكان عمال البلدية، وسكن عمال مستشفى ظلم العام، إضافة إلى عددٍ من الأسواق التجارية ومراكز التموين الغذائي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأكد عبدالدائم حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على بذل المزيد من الجهد والتفاني لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق الأهداف المرجوة، موجهاً الجميع بضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.رافقه في الجولة التفقدية رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق السبيعي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.// انتهى //22:49ت م0212

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