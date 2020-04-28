السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورات تدريبية مجتمعية عن بُعد استفاد منها 1890 متدرباً ومتدربة



نجران 05 رمضان 1441هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 6 دورات تدريبية مجتمعية عن بُعد، استفاد منها 1890 متدرباً ومتدربة من أفراد المجتمع بالمنطقة.

وأوضحت الجامعة أن الدورات تضمنت "أساسيات الأمن السيبراني، والعادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية، وفن التعامل مع الآخرين، ومهارات في تربية الأبناء، والضغوطات نبض الحياة، والإسعافات النفسية الأولية في الأزمات".

وكانت الجامعة واستشعاراً من دورها المجتمعي وحرصها على استمرارية تقديم الدورات التدريبية للمجتمع وتجاوز الظروف الراهنة، قامت بتطوير بوابة التدريب من نظام مخصص للتسجيل في الدورات إلى نظام بث وإدارة الدورات عن بُعد، حيث يشمل التسجيل وإدارة الدورة والتحضير وبثها أون لاين، وإصدار الشهادة بشكل إلكتروني في فترة قياسية.

//انتهى//

22:45ت م

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