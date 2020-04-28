السعودية اليوم / أمانة عسير توجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول



أبها 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

وجهت أمانة منطقة عسير بتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس

وتضمنت الإجراءات إغلاق جميع أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصالات، ووضع وحدات فحص وفرز طبي لقياس درجة الحرارة عند جميع المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته ٣٨ درجة، إلى جانب توفير كمامات وقفازات ومعقمات بشكل كاف عند المداخل، وضرورة وجود أفراد من الأمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بلبس الكمامات، إضافة إلى الالتزام بتعقيم كامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية للتدابير الوقائية، وتنظيم الدخول إلى المصاعد مع ضرورة وجود حارس أمن عند كل مصعد للتنظيم.

كما طبقت لائحة سكن العمال وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص العمال في المنشآت التجارية والمولات، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن التي يكون فيها ازدحام لضمان وجود مسافة آمنة بين المستفيدين عند نقاط الدفع والاستلام والمداخل والمخارج، وتعقيم عربات التسوق، واقتصار التعامل على وسائل الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الآلية، وإغلاق أماكن قياس الملابس وغرف الصالونات وغيرها من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

// انتهى //

22:42ت م

0209



أبها 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسوجهت أمانة منطقة عسير بتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد ١٩، على الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة السماح بالتجول.وتضمنت الإجراءات إغلاق جميع أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصالات، ووضع وحدات فحص وفرز طبي لقياس درجة الحرارة عند جميع المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته ٣٨ درجة، إلى جانب توفير كمامات وقفازات ومعقمات بشكل كاف عند المداخل، وضرورة وجود أفراد من الأمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بلبس الكمامات، إضافة إلى الالتزام بتعقيم كامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية للتدابير الوقائية، وتنظيم الدخول إلى المصاعد مع ضرورة وجود حارس أمن عند كل مصعد للتنظيم.كما طبقت لائحة سكن العمال وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص العمال في المنشآت التجارية والمولات، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن التي يكون فيها ازدحام لضمان وجود مسافة آمنة بين المستفيدين عند نقاط الدفع والاستلام والمداخل والمخارج، وتعقيم عربات التسوق، واقتصار التعامل على وسائل الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الآلية، وإغلاق أماكن قياس الملابس وغرف الصالونات وغيرها من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.// انتهى //22:42ت م0209

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