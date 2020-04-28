السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً



مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

اعتمد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط: https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah .

كما يتم الإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 )، وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار

// انتهى //

22:30ت م

0206



مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واساعتمد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط: https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah .كما يتم الإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 )، وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //22:30ت م0206

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