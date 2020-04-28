السعودية اليوم / من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الحبيش التاريخي بالهفوف



الهفوف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء ، وأنشئ في القرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير

وكان مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء ، وقد درس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز مسجد الحبيش التارخي ببنائه على طراز معماري فريد ، ورواق ذي عقود دائرية ، حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير ، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2) ، ويتسع إلى نحو ( 80 ) مصليا ، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م ) ، وخلوة (1373*2.68م) ، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه ، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها ( 5.48م ).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة والخلوة والسرحة والمئذنة ومستودع ، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات ، ويتسع لـ (90) مصليًا.

// انتهى //

22:26ت م

0203



الهفوف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسيقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء ، وأنشئ في القرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.وكان مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء ، وقد درس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.ويتميز مسجد الحبيش التارخي ببنائه على طراز معماري فريد ، ورواق ذي عقود دائرية ، حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير ، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2) ، ويتسع إلى نحو ( 80 ) مصليا ، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م ) ، وخلوة (1373*2.68م) ، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه ، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها ( 5.48م ).ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة والخلوة والسرحة والمئذنة ومستودع ، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات ، ويتسع لـ (90) مصليًا.// انتهى //22:26ت م0203

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