السعودية اليوم / شفاء ثلث الإصابات في أفريقيا من فيروس كورونا



أديس أبابا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن ثلث مرضى

ووفق بيان ثان للمركز قبل قليل، فإن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 33 ألفًا و273 حالة، تعافى منها 10 آلاف و91 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألف و467 حالة.

ومازالت جمهوريتا جنوب أفريقيا، ومصر تتصدران حصيلة الإصابات على مستوى القارة.

// انتهى //

22:21ت م

0202



أديس أبابا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن ثلث مرضى كورونا في القارة الأفريقية قد تعافوا من الفيروس.ووفق بيان ثان للمركز قبل قليل، فإن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 33 ألفًا و273 حالة، تعافى منها 10 آلاف و91 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألف و467 حالة.ومازالت جمهوريتا جنوب أفريقيا، ومصر تتصدران حصيلة الإصابات على مستوى القارة.// انتهى //22:21ت م0202

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