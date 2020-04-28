السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يلقي كلمة توجيهية للعاملين بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية عبر الجهاز اللاسلكي إلى منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسيير الأعمال القائمة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤١ هـ.

وأشاد معالي الرئيس العام خلال كلمته بالتكاتف والتعاون الذي لمسه بين الجهات الموجودة بالمسجد الحرام وتميزهم في آداء المهام الموكلة إليهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، موصياً إياهم بتقوى الله واستشعار عظم وفضل العمل في الحرم المكي الشريف وبذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما.

ودعا الشيخ السديس الله - عز وجل - أن يوفق الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص والمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا على وجه العموم وتوفير أفضل سبل الوقاية والسلامة الحديثة من جائحة فايروس

// انتهى //

22:19ت م

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مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية عبر الجهاز اللاسلكي إلى منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسيير الأعمال القائمة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤١ هـ.وأشاد معالي الرئيس العام خلال كلمته بالتكاتف والتعاون الذي لمسه بين الجهات الموجودة بالمسجد الحرام وتميزهم في آداء المهام الموكلة إليهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، موصياً إياهم بتقوى الله واستشعار عظم وفضل العمل في الحرم المكي الشريف وبذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما.ودعا الشيخ السديس الله - عز وجل - أن يوفق الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص والمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا على وجه العموم وتوفير أفضل سبل الوقاية والسلامة الحديثة من جائحة فايروس كورونا المستجد.// انتهى //22:19ت م0200

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