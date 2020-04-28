السعودية اليوم / أمانة عسير توزع أكثر من ٣٠٠ حاوية لفرز نفايات الكمامات والقفازات بعد استخدامها



أبها 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

قامت إدارة التطوع بأمانة منطقة عسير، بتنفيذ مبادرة مجتمعية، تحت شعار " قيم مجتمعية "، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها.

و جاءت المبادرة التي شارك فيها أكثر من ٧٥ متطوعاً ومتطوعة ، من خلال توزيع أكثر من ٣٠٠ حاوية وتوزيعها على المنشآت التجارية لتسهم في فرز نفايات الكمامات والقفازات بعد استخدامها، وذلك للحد من ظاهرة رميها في أماكن عشوائية والتخلص منها بطريقة صحية وسليمة، وتحديد أماكن مخصصة للتخلص منها وفرزها.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة عسير لرفع مستوى جودة العمل البلدي في مجال النظافة والصحة العامة بالمنطقة.

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22:16ت م

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