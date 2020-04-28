تقرير / قصة مصورة تحكي واقع استقبال وتسليم الطلبات عبر تطبيقات التوصيل



الرياض 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

إعداد : بندر محمد القحطاني

تصوير : فيصل الوحيمر

احتياج واختيار ثم كتابة وإرسال يعقبها استقبال وتسليم، قصة تحكي رحلة الطلب عبر تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بوصفها وسيلة لتوفير مستلزمات شرائح المجتمع وذلك بعد القرارات الصادرة من الجهات الرسمية الخاصة بمنع التجول الجزئي والكامل في محافظات ومدن ومراكز المملكة للحد من انتشار فيروس

وكالة الأنباء

وبدأت رحلة " واس " من أحد مراكز التسوق والتقت بأحد مناديب التوصيل عبر التطبيقات المواطن أحمد عبدالعزيز الذي أوضح أنه عند استلام طلب التوصيل يتم التواصل مع العميل مباشرة عن طريق التطبيق ، وإشعاره بطريقة الدفع التي تكون عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة أو الخصم المباشر من حساب العميل ، والتأكيد بعدم قبول الدفع النقدي وذلك حسب التوجيهات الصادرة .

وقال " عند قبول العميل عبر التطبيق لطريقة الدفع يتم التوجه مباشرةً لمركز التسوق لتأمين الطلبات، وهي مرحلة من مراحل رحلة الطلب الرئيسية " ، لافتاً الانتباه إلى أن التطبيق يتيح للعميل خيار زمني لتحديد مدة استلام الطلب، وبناءً عليه يتم إيصال الطلب للعميل مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة لمنع انتقال الفيروس – لاسمح الله - ".

وأكد أنه يتم اتخاذ خطوات احترازية عدة منذ لحظة الدخول لمركز التسوق حتى تسليم الطلب، ابتداءً بتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامة، ومن ثم جمع الاحتياجات المطلوبة للعميل، وعند الانتهاء والخروج من مركز التسوق يتم إزالة القفازات المستخدمة والتخلص منها بالطريقة الصحيحة، ومن ثم الإنتقال لمقر العميل .

وأشار إلى أن مرحلة تسليم الطلبية للعميل تتم عبر عدد من الخطوات حيث تبدأ بإشعار العميل عبر التطبيق بالوصول إلى المقر ، ثم لبس القفازات والكمامات احترازياً قبل النزول من المركبة، ثم وضع الطلبات عند باب العميل وإعلامه بذلك والرجوع لمسافة آمنة من العميل، بعدها يقوم العميل بالتأكد من اكتمال الطلبات، ومن ثم يتم السداد عبر التطبيق من الخيارات الإلكترونية المتاحة للسداد ولا يتم استلام المبالغ النقدية بحسب التعليمات .

من جانبه أعرب المواطن علي الزهراني عن سعادته بما أسهمت به التطبيقات من سد للاحتياجات وبخطوات يسيرة .

وأبدى إعجابه في سرعة استلام الطلبات والتي لم تتجاوز مدته الثلاثين دقيقة منذ إرسال الطلب عبر التطبيق وتأكيد استلامه من قبل المندوب، مبيناً أن الخيارات المتاحة عبر التطبيقات تلبي جميع الاحتياجات، داعياً الجميع إلى الاطلاع على الخيارات المتاحة بالتطبيقات والاستفادة منها .

وأشاد المواطن الزهراني بالإحترازات الصحية التي يلتزم بها المندوب عند تسليم الطلبات المتمثلة في لبس القفازات والكمامات وترك المسافة الآمنة من العميل .

// انتهى //

22:13ت م

0194



الرياض 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسإعداد : بندر محمد القحطانيتصوير : فيصل الوحيمراحتياج واختيار ثم كتابة وإرسال يعقبها استقبال وتسليم، قصة تحكي رحلة الطلب عبر تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بوصفها وسيلة لتوفير مستلزمات شرائح المجتمع وذلك بعد القرارات الصادرة من الجهات الرسمية الخاصة بمنع التجول الجزئي والكامل في محافظات ومدن ومراكز المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية رافقت أحد هذه الرحلات ووثقتها بالكلمة والصورة ورصدت الانطباع والالتزام بالتعليمات .وبدأت رحلة " واس " من أحد مراكز التسوق والتقت بأحد مناديب التوصيل عبر التطبيقات المواطن أحمد عبدالعزيز الذي أوضح أنه عند استلام طلب التوصيل يتم التواصل مع العميل مباشرة عن طريق التطبيق ، وإشعاره بطريقة الدفع التي تكون عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة أو الخصم المباشر من حساب العميل ، والتأكيد بعدم قبول الدفع النقدي وذلك حسب التوجيهات الصادرة .وقال " عند قبول العميل عبر التطبيق لطريقة الدفع يتم التوجه مباشرةً لمركز التسوق لتأمين الطلبات، وهي مرحلة من مراحل رحلة الطلب الرئيسية " ، لافتاً الانتباه إلى أن التطبيق يتيح للعميل خيار زمني لتحديد مدة استلام الطلب، وبناءً عليه يتم إيصال الطلب للعميل مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة لمنع انتقال الفيروس – لاسمح الله - ".وأكد أنه يتم اتخاذ خطوات احترازية عدة منذ لحظة الدخول لمركز التسوق حتى تسليم الطلب، ابتداءً بتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامة، ومن ثم جمع الاحتياجات المطلوبة للعميل، وعند الانتهاء والخروج من مركز التسوق يتم إزالة القفازات المستخدمة والتخلص منها بالطريقة الصحيحة، ومن ثم الإنتقال لمقر العميل .وأشار إلى أن مرحلة تسليم الطلبية للعميل تتم عبر عدد من الخطوات حيث تبدأ بإشعار العميل عبر التطبيق بالوصول إلى المقر ، ثم لبس القفازات والكمامات احترازياً قبل النزول من المركبة، ثم وضع الطلبات عند باب العميل وإعلامه بذلك والرجوع لمسافة آمنة من العميل، بعدها يقوم العميل بالتأكد من اكتمال الطلبات، ومن ثم يتم السداد عبر التطبيق من الخيارات الإلكترونية المتاحة للسداد ولا يتم استلام المبالغ النقدية بحسب التعليمات .من جانبه أعرب المواطن علي الزهراني عن سعادته بما أسهمت به التطبيقات من سد للاحتياجات وبخطوات يسيرة .وأبدى إعجابه في سرعة استلام الطلبات والتي لم تتجاوز مدته الثلاثين دقيقة منذ إرسال الطلب عبر التطبيق وتأكيد استلامه من قبل المندوب، مبيناً أن الخيارات المتاحة عبر التطبيقات تلبي جميع الاحتياجات، داعياً الجميع إلى الاطلاع على الخيارات المتاحة بالتطبيقات والاستفادة منها .وأشاد المواطن الزهراني بالإحترازات الصحية التي يلتزم بها المندوب عند تسليم الطلبات المتمثلة في لبس القفازات والكمامات وترك المسافة الآمنة من العميل .// انتهى //22:13ت م0194

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / قصة مصورة تحكي واقع استقبال وتسليم الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.