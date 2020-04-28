

محايل 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

شارك محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم رجال الأمن المكلفين بمهام ميدانية إفطارهم برفقة مدير الشرطة العقيد محمد بن مشبب العدواني.

وأكد "بن دلبوح" حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبذل كل ما يحقق الأهداف المرجوة، مقدما شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية خلال ساعات منع التجول المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

22:07ت م

0193



محايل 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسشارك محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم رجال الأمن المكلفين بمهام ميدانية إفطارهم برفقة مدير الشرطة العقيد محمد بن مشبب العدواني.وأكد "بن دلبوح" حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبذل كل ما يحقق الأهداف المرجوة، مقدما شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية خلال ساعات منع التجول المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مبيناً أن مشاركته والقيادات الأمنية رجال الأمن الميدانيين محل فخر واهتمام من الجميع، لذا تأتي تقديراً لدورهم الفعّال وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط التفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين .// انتهى //22:07ت م0193

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المجاردة يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.