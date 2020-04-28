السعودية اليوم / "واس" تشارك رجال الأمن إفطارهم في شوارع محافظة أملج



أملج 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

22:06ت م

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أملج 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ، جهود رجال الأمن بمحافظة أملج خلال ساعات أمر منع التجول, وتناولهم الإفطار في خامس أيام شهر رمضان المبارك.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //22:06ت م0192

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