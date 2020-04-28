السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على تطبيقها الاختبارات التحصيلية (العلمية والنظرية) عن بعد وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية في شهر شوال من عام 1441هـ ، حرصًا منها على سلامة الطلبة الذي يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها وسلامتهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وما يتطلب ذلك من التزام بالتعليمات والإرشادات الرسمية لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه .

واعتمدت الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني للقياس على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، حيث سيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي “عن بعد”، الذي يخضع لمراقبة حساسة تضمن سلامة الإجابات وتعكس المستوى الحقيقي للمختبر، كما ستراعي الهيئة الظروف المكانية والزمانية والتقنية للطلبة خلال آداء الاختبار في ظل الظروف الراهنة وبما يحفظ سلامتهم.

وستقدم الهيئة الاختبارات عن بعد بنفس الآلية التي تقدم بها بقية الاختبارات والمقاييس من حيث حفظ البيانات ورفعها على النظام واحتساب الدرجات، وإجراء العمليات الإحصائية عبر الفرق المتخصصة لفحص الأسئلة والإجابات والتأكد من سلامتها، وحرصت الهيئة على تبني المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد بحيث تضمن سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه بالإضافة إلى القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة.

وتطرقت الهيئة إلى مكونات الاختبار التحصيلي عن بعد حيث يتضمن الاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية مواد (الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات)، وجميع أسئلة هذا الاختبار من نوع الاختيار من متعدد ومقسم إلى 8 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم ما بين 5-6 أسئلة، بحسب نوع المادة، بينما يتضمن الاختبار التحصيلي للتخصصات النظرية الخاص بالطالبات مواد (التوحيد – الحديث – الفقه – البلاغة – الأدب – النحو – الدراسات الاجتماعية)، ومقسم إلى 10 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم 5 أسئلة ،موضحة بأن آداء الاختبار التحصيلي عن بعد يستغرق ساعة واحدة، إضافة إلى نصف ساعة قبل بدء الاختبار للإجراءات والتعليمات الإرشادية.

وبينت الهيئة أن أسئلة الاختبار التحصيلي عن بعد لهذا العام 1441هـ تشمل المقررات في الصفوف الثانوية الثلاث (أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي) ما عدا مقررات الفصل الدراسي الثاني من ثالث ثانوي لهذا العام 1441هـ.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اختبارا تجريبيا إلزاميا على جميع الطلبة المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد لهذا العام، بحيث يتيح للطالب والطالبة التعرف عن كثب على طبيعة الاختبار واشتراطاته ومتطلباته التقنية وضمان استعدادهم الكامل قبل آداء الاختبار الفعلي. علمًا بأن مواعيد إعلان النتائج – وبالتنسيق مع الجامعات – ستكون خلال منتصف شهر ذي القعدة 1441هـ.

وتؤكد الهيئة أن هدف الاختبار التحصيلي هو تحقيق العدالة والشفافية، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات المفاضلة والاختيار بموضوعية للطلبة المتقدمين خصوصًا للكليات والتخصصات النوعية، وأن الاختبار التحصيلي عن بعد أعد هذا العام نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، وأن الهيئة تدرس تقديم عدد آخر من الاختبارات بنفس الآلية بما يضمن استمرار خدماتها لجميع المستفيدين.

واختتمت الهيئة بيانها بحث الطلبة على الاستفادة من المواد التدريبية المتوفرة في موقع الهيئة الإلكتروني كبرنامج التهيئة والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المختبرين في عدة اختبارات ومقاييس قبل دخول الاختبار الفعلي.