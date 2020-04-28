السعودية | العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:37 مساءً, 28 أبريل 2020 م المناطق_الرياض أعلنت وزارة النقل المصرية، إنه تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطن مصرى من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي.

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