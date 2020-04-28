شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 421 مخالفة.. «تجارة مكة» تؤكد وفرة السلع والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 18_24 أبريل الجاري، نحو 3200 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة مكة المكرمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 421 مخالفة، 18% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.