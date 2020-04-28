شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تكشف تفاصيل الاختبار التحصيلي «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق الاختبارات التحصيلية "العلمية والنظرية" عن بعد، وفقا للمعايير والمواصفات العالمية في شهر شوال المقبل.

وقالت الهيئة في بيان: اعتمد المركز الوطني للقياس على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، حيث سيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي "عن بعد"، والذي يخضع لمراقبة حساسة تضمن سلامة الإجابات وتعكس المستوى الحقيقي للمختبر، كما ستراعي الهيئة الظروف المكانية والزمانية والتقنية للطلبة خلال أداء الاختبار في ظل الظروف الراهنة وبما يحفظ سلامتهم".

وتابعت: "سنقدم الاختبارات عن بعد بنفس الآلية التي تقدم بها بقية الاختبارات والمقاييس من حيث حفظ البيانات ورفعها على النظام واحتساب الدرجات، وإجراء العمليات الإحصائية عبر الفرق المتخصصة الفحص الأسئلة والإجابات والتأكد من سلامتها".

وحرصت الهيئة على تبني المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد بحيث تضمن سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه بالإضافة إلى القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في اوقات متزامنة.

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وتطرقت الهيئة إلى مكونات الاختبار التحصيلى عن بعد حيث يتضمن الاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية على مواد "الأحياء - الكيمياء - الفيزياء – الرياضيات"، وجميع أسئلة هذا الاختبار من نوع الاختيار من متعدد ومقسم إلى 8 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم ما بين 5-6 أسئلة، بحسب نوع المادة، بينما يتضمن الاختبار التحصيلي للتخصصات النظرية الخاص بالطالبات على "مواد التوحيد - الحديث - الفقه - البلاغة - الأدب - النحو - الدراسات الاجتماعية"، ومقسم إلى 10 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم 5 أسئلة.

وأوضحت الهئية أن أداء الاختبار التحصيلى عن بعد يستغرق ساعة واحدة، إضافة إلى نصف ساعة قبل بدء الاختبار للإجراءات والتعليمات الإرشادية. وبينت الهيئة أن أسئلة الاختبار التحصيلي عن بعد لهذا العام، تشمل المقررات في الصفوف الثانوية الثلاث (أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي) ما عدا مقررات الفصل الدراسي الثاني من ثالث ثانوي لهذا العام 1441هـ.

وحثت الهيئة الطلبة على الاستفادة من المواد التدريبية المتوفرة في موقع الهيئة الإلكتروني كبرنامج التهيئة والتدريب والذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المختبرين في عدة اختبارات ومقاييس قبل دخول الاختبار الفعلي.