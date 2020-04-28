الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 10:42 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أنه بعد شفاء الحالتين، يرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروي في البلاد إلى 21.
وسجلت سوريا حتى الآن 43 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفى منها 3 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 21 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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