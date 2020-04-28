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سوريا تعلن شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 21 المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الثلاثاء 2020/4/28 10:42 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، شفاء حالتين من مرض فيروس المستجد.  

وأوضحت الوزارة أنه بعد شفاء الحالتين، يرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروي في البلاد إلى 21.

وسجلت سوريا حتى الآن 43 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفى منها 3 حالات.

 

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