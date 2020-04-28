سوريا تعلن شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 21 المزيد

أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة أنه بعد شفاء الحالتين، يرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروي في البلاد إلى 21.

وسجلت سوريا حتى الآن 43 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفى منها 3 حالات.