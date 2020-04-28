- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت فرنسا اليوم 367 وفاة بمرض كوفيد-19؛ ما يرفع الإجمالي إلى 23660 وفاة، في حين تواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
والحصيلة المسجلة اليوم أدنى من حصيلة يوم أمس التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خططها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق ابتداء من 11 مايو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصًا عما كان عليه يوم أمس .فرنسا فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 09:48 PM
تراجع المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزةفي فرنسا.. 367 وفاة إضافية بمرض كوفيد-19
سجّلت فرنسا اليوم 367 وفاة بمرض كوفيد-19؛ ما يرفع الإجمالي إلى 23660 وفاة، في حين تواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
والحصيلة المسجلة اليوم أدنى من حصيلة يوم أمس التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خططها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق ابتداء من 11 مايو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصًا عما كان عليه يوم أمس .
، في فرنسا.. 367 وفاة إضافية بمرض كوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر في فرنسا.. 367 وفاة إضافية بمرض كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.