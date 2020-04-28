، في فرنسا.. 367 وفاة إضافية بمرض كوفيد-19 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة

سجّلت فرنسا اليوم 367 وفاة بمرض كوفيد-19؛ ما يرفع الإجمالي إلى 23660 وفاة، في حين تواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

والحصيلة المسجلة اليوم أدنى من حصيلة يوم أمس التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خططها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق ابتداء من 11 مايو.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصًا عما كان عليه يوم أمس .فرنسا فيروس كورونا الجديد