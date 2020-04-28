، بالأسماء.. مدير جامعة جازان يعتمد ترقية 166 موظفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - على عدد من المراتب بمختلف الكليات والعمادات والإدارات

اعتمد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ترقية 166 من الموظفين والموظفات على عدد من المراتب بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة.

وثمن "القحطاني" ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وهو ما مكنها من تحقيق العديد من المنجزات في تنمية وبناء الإنسان والمكان، وأداء دورها ورسالتها في خدمة الوطن والمجتمع، كما نوه بحرص واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالجامعة ومنسوبيها ودعمها في كافة المجالات.

وهنأ "القحطاني" منسوبي ومنسوبات الجامعة ممن تمت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وأوصاهم ببذل قصارى الجهد وأداء الأمانة، والعمل بجد وإخلاص خدمة للدين، ثم المليك والوطن.

فيما أوضح وكيل جامعة جازان الدكتور محمد معشي، أن الترقيات شملت عدداً من موظفي الجامعة من المرتبة التاسعة وما دون، وهي كالتالي:

المرتبة التاسعة:

أحمد محمد زعله

محمد علي العامري

أحمد عيسى دحلان

سلوى أحمد محرق

خالد محمد حمدي

علي محمد بحري

المرتبة الثامنة:

سارة علي سلطان

دخيلة عبد الله عطية الله

إيمان علي صفحي

مريم عبد الله قيسي

مريم عيسى مظفر

فاطمة محمد مظفر

حسن أحمد أبوشهادة

عائشة عبد الله زين

زهراء عائل الحربي

حسن علي شبعاني

عزيزة عبد الله نمازي

عبد الإله عمر مدخلي

عرار محمد سهيلي

أفضل بديري حسن

أروى عبدالله عقيلي

إبراهيم مجوي فلقي

منال محمد المالكي

نورة علي الأمير

رشدي محمد معتبي

ذهبة أحمد سلامي

المعتصم عبدالرحمن الحازمي

فاطمة سالم زبيدي

ناصر نهاري أبوعلة

موسى أحمد مغفوري

علي عبدالله معشي

نوال أحمد طبيقي

محمد أحمد نجمي

علي أحمد عاتي

زهراء يحيى المالكي

سلطان علي النعمي

أشواق جبران المالكي

عطيف علي دعاك

أميرة إبراهيم هتاني

محمد أحمد الصايغ

أحمد يحيى شبيلي

يحي جبريل موسى

علي إبراهيم نهاري

محمد إبراهيم مرواني

نوف محمد مظفر

رزقه موسى طيران

صالحة محمد علاقي

سعيده علي الجابري

المرتبة الخامسة:

عزيزة مكي إدريس

ريم موثل الحريصي

أريج محمد العطاس

أحمد يحيى الرفاعي

حسن عيسى غيثي

صالحة حيدر حكمي

معبر أبوبكر حكمي

محمد حمود دربان

علي عبده مغفوري

منى عيسى خواجي

إبراهيم علي مغفوري

أحمد محمد مكرش

أحمد عيسى حيدر

فوزية سويد محاصي

رضا أحمد أبو صينية

مريم عثمان مقري

فاطمة أحمد أبو هاشم

المرتبة الرابعة:

عيسى محمد مظفر

حسن الحسين جعفرى

علي إبراهيم جعداري

حسن يحيى مغفوري

هادي مغبش مغفوري

محمد علي أبو شمله

إبراهيم قاسم الصبياني

فادي محمد خرمي

عبد الله محمد غفالي



سلوى حسن الفيفي

محمد أحمد قاضي

أحمد يحيى خردلي

الحسن إبراهيم خليل

أحمد نهاري أبو عله

عيشة محمد حكمي



المرتبة الثالثة:

مهرة الحسين الشريفمدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني