شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة عسير" تنفذ 1995 جولة رقابية وضبط 101 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من 21 - 27 ابريل الجاري، 1995 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة عسير تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية،وشملت البقالات والهايبر ماركت،ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك،والخضار والفواكة، والمخابز،ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 101 مخالفة، 47٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.