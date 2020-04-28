"تجارة عسير" تنفذ 1995 جولة رقابية وضبط 101 مخالفة

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واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة عسير تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية،وشملت البقالات والهايبر ماركت،ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك،والخضار والفواكة، والمخابز،ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 101 مخالفة، 47٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.
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