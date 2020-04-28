شكرا لقرائتكم خبر عن 22 جمعية وهمية.. وزير الشؤن الاسلامية: الإخوان يسرقون أموال الزكاة والان نبدء بالتفاصيل

- الإخوان بائعون لضمائرهم متىمردين على القادة والوطن

- الجماعة تستغل جمعيات أهلية للتخريب ويمارسون جمع الشعائر الشيطانية

من يعطى أموله لجمعيات غير معروفة 100% فهو "آثم "

- ما أغلقنا المساجدإلا لمصحة الوطن وعودتها قرار تتخذه عددة جهات

أكد وزير الشئون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المصلحة ، أن المساجد ما إغلقت إلا لمصلحة البشر والاسلام جاء للحفاظ عليها والمساجد أغلقت مؤقتا ونحن حريصين على فتحها ولكن بعد زوال الغمة.

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وقال وزير الشؤن الإسلامية فى تصريحات متلفزة لقناة " العربية ": أعتقد أن الأزمة منحة من الله وحتى يرجع الناس إلى أنفسهم ليتعظوا ويتكيفوا مع ما ينفعهم ولا شك أننا سنكون حريصين جدا فى الاستمرار بعمليات التعقيم والوزارة دائما تهتم على مدار الساعة بالنظافة فى كل مساجد المملكة ونختار بعض المواد القوية فى التعقيم وفق علماء الصحة وعن مدة تواجد الفيروس فهاذا أمر يعلمهاهلى الشان وقرار العودة قرار أهل الاختصاص وجهات متعددة وليس من جهة واحده .

وأضاف ل الشيخ : الاخوان تستغل جمعيات اهلية للتخريب ويمارسون جمع الشعائر الشيطانية فهم بائعون لضمائرهم متىمردين على القادة والوطن .

ونحمد الله على أنه بين وفضح كل من يريد بالبشرية شراً سواء الإخوان أوغيرهم ونحن فى بلاد الإسلام ودول الخليج لدينا العاطفة والرغبة فى فعل الخير وعندما جاءت هذه الفئة الباغية استغلت الدين للوصول إلى أمور الدنيا واستغلوا العاطفة الدينية المتأصلة فى السعوديين وبنوا إمبراطوريات من الأموال من الضحك على الناس أما زكوات أوصدقات وكثير منة الناس وعوا خطورة هذه الافعال

وقال أيضا لابد أن تدفع الزكاة فى محلها الطبيعي أو لمن تتوفر فيه الشروط ، و قد شكلت لجنة للتفتيش على الجمعيات وذهبنا إلى 200 جمعية ووجدنا 22 جمعية وهمية ولا تزال تستحوذ على الأموال من خلال حسابات لذلك أوصى ألا ندفع الأموال إلا للجمعيات الموثوق فيها 100% ومعترف بها .

وأنصح إخوانى الا تدفعوا الزكاة إلا لمن تعرفون وغير ذلك فهى فى غير محلها ومن يعطهم أموال فهو "آثم " .