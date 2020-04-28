شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» ترد على شائعة «شراب الفيمتو» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) المنبثقة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

جاء ذلك في بيان توضيحي للهيئة عن ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن منتج "شراب الفيمتو" واحتوائه على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تقييم سلامة جميع المواد المضافة ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويُسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".

وأكدت الهيئة أن وضع حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية الهدف الأساسي منه هو للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يومياً التي يمكن أن يتناولها الإنسان يومياً دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.

وأضافت أنه يُسمح باستخدام الألوان الواردة فقط في اللائحة الفنية السعودية / الخليجية رقم GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"، على أن لا تتجاوز الكميات القصوى المنصوص عليها في هذه اللائحة، إضافةً أن هذه اللائحة قد نصت إلى أنه في حال إضافة الألوان الاصطناعية التالية: (E129 Allura red )، (E122 Azorubine) (CARMOISINE) ،(E110 Sunset yellow)، ( E102 tartrazin)؛ فإنه يجب كتابة عبارة (قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال) أسفل قائمة المكونات.