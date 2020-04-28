شكرا لقرائتكم إغلاق 3 منشآت غذائية في محافظة الجموم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-28 إغلاق 3 منشآت غذائية في محافظة الجموم بمكة متابعات الخليج 365 - واس أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ( 3 ) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا. Advertisements وتواصل الفِرَق الرقابية الميدانية في بلدية الجموم حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما جرى تطبق لائحة الجزاءات والغرامات على ( 4 ) منشآت لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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