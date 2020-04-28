، محافظ "أبوعريش" يطلع على مبادرات لجنة التنمية لمواجهة آثار جائحة كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، بمقر المحافظة أمس، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش عبده راجحي، وفريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة.
واستمع "الشمراني" إلى عرض عن المبادرات التي تنفذها اللجنة بتكلفة مليون ريال، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان، والتي تهدف لمساعدة المتضررين من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأثنى محافظ أبوعريش على الجهود المتميزة للجنة التنمية الاجتماعية، ومشاركتها بفاعلية في خدمة مختلف فئات المجتمع، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية، أن المبادرات تأتي حرصاً من اللجنة لمشاركة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيزاً لدور اللجنة الاجتماعي ودعماً للمبادرات الوطنية، حيث يواصل فريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة مهامه الميدانية في توزيع المساعدات للمستفيدين بمشاركة مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للجنة بمختلف قرى أبوعريش، وبمساهمة من الفرق التطوعية والوحدة الكشفية باللجنة.
من جهة أخرى شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، في توزيع 150 سلة غذائية، والتي تستهدف الأسر المنتجة من أصحاب المشروعات الممولة من محافظ اللجنة الإقراضية، وذلك ضمن سعي اللجنة لمساعدة الأسر المنتجة للتخفيف من آثار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية
محافظ "أبوعريش" يطلع على مبادرات لجنة التنمية لمواجهة آثار جائحة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
استقبل محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، بمقر المحافظة أمس، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش عبده راجحي، وفريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة.
واستمع "الشمراني" إلى عرض عن المبادرات التي تنفذها اللجنة بتكلفة مليون ريال، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان، والتي تهدف لمساعدة المتضررين من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأثنى محافظ أبوعريش على الجهود المتميزة للجنة التنمية الاجتماعية، ومشاركتها بفاعلية في خدمة مختلف فئات المجتمع، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية، أن المبادرات تأتي حرصاً من اللجنة لمشاركة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيزاً لدور اللجنة الاجتماعي ودعماً للمبادرات الوطنية، حيث يواصل فريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة مهامه الميدانية في توزيع المساعدات للمستفيدين بمشاركة مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للجنة بمختلف قرى أبوعريش، وبمساهمة من الفرق التطوعية والوحدة الكشفية باللجنة.
من جهة أخرى شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، في توزيع 150 سلة غذائية، والتي تستهدف الأسر المنتجة من أصحاب المشروعات الممولة من محافظ اللجنة الإقراضية، وذلك ضمن سعي اللجنة لمساعدة الأسر المنتجة للتخفيف من آثار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:44 PM
استقبل محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، بمقر المحافظة أمس، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش عبده راجحي، وفريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة.
واستمع "الشمراني" إلى عرض عن المبادرات التي تنفذها اللجنة بتكلفة مليون ريال، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان، والتي تهدف لمساعدة المتضررين من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأثنى محافظ أبوعريش على الجهود المتميزة للجنة التنمية الاجتماعية، ومشاركتها بفاعلية في خدمة مختلف فئات المجتمع، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية، أن المبادرات تأتي حرصاً من اللجنة لمشاركة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيزاً لدور اللجنة الاجتماعي ودعماً للمبادرات الوطنية، حيث يواصل فريق عمل المبادرات الطارئة باللجنة مهامه الميدانية في توزيع المساعدات للمستفيدين بمشاركة مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للجنة بمختلف قرى أبوعريش، وبمساهمة من الفرق التطوعية والوحدة الكشفية باللجنة.
من جهة أخرى شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، في توزيع 150 سلة غذائية، والتي تستهدف الأسر المنتجة من أصحاب المشروعات الممولة من محافظ اللجنة الإقراضية، وذلك ضمن سعي اللجنة لمساعدة الأسر المنتجة للتخفيف من آثار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
، محافظ "أبوعريش" يطلع على مبادرات لجنة التنمية لمواجهة آثار جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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