، "الفضلي" يشكر الملك على رفع الإيقاف عن قروض الصندوق الزراعي بالدرع العربي ،

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رفع وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهم الله لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي.
وقال الفضلي عبر حسابه في تويتر: أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهم الله، لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة.
وأضاف: سيدعم الإقراض تنمية هذه المناطق زراعياً من خلال دعم قطاعات زراعية متنوعة، ويسهم في تعزيز الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق بحول الله.وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي القروض العادية للصندوق الزراعي
"الفضلي" يشكر الملك على رفع الإيقاف عن قروض الصندوق الزراعي بالدرع العربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
رفع وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهم الله لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي.
وقال الفضلي عبر حسابه في تويتر: أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهم الله، لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة.
وأضاف: سيدعم الإقراض تنمية هذه المناطق زراعياً من خلال دعم قطاعات زراعية متنوعة، ويسهم في تعزيز الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق بحول الله.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:35 PM
قال: سيدعم الإقراض تنمية هذه المناطق زراعياً من خلال دعم قطاعات زراعية متنوعة
رفع وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهم الله لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي.
وقال الفضلي عبر حسابه في تويتر: أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهم الله، لصدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن القروض العادية للصندوق الزراعي في مناطق الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة.
وأضاف: سيدعم الإقراض تنمية هذه المناطق زراعياً من خلال دعم قطاعات زراعية متنوعة، ويسهم في تعزيز الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق بحول الله.
، "الفضلي" يشكر الملك على رفع الإيقاف عن قروض الصندوق الزراعي بالدرع العربي ،
المصدر : الخليج 365
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