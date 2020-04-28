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كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق. أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان مشروع الصرف الصحي
أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:30 PM
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
09:04 PM
قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن
كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.
، أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص ،
المصدر : الخليج 365
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