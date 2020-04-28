، طرح مسودة نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت للمرئيات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية، من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.
وأوضحت الهيئة أن المسودة شارك في إعدادها: (الهيئة العامة لعقارات الدولة- وزارة الشؤون البلدية والقروية- وزارة التجارة - وزارة المالية- وزارة النقل- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
ولفتت هيئة عقارات الدولة النظر إلى أن إدارة اللوائح والأنظمة بالهيئة خصصت البريد الإلكتروني: [email protected] لتلقي مرئياتكم وملاحظاتكم، على أن يتم توضيح رقم المادة والنص أو التعديل المقترح والمسوغ للتعديل المقترح، مشيرة إلى أنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ، الموافق 14 مايو 2020م.الهيئة العامة لعقارات الدولة
طرح مسودة نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت للمرئياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-28
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية، من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.
وأوضحت الهيئة أن المسودة شارك في إعدادها: (الهيئة العامة لعقارات الدولة- وزارة الشؤون البلدية والقروية- وزارة التجارة - وزارة المالية- وزارة النقل- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
ولفتت هيئة عقارات الدولة النظر إلى أن إدارة اللوائح والأنظمة بالهيئة خصصت البريد الإلكتروني: [email protected] لتلقي مرئياتكم وملاحظاتكم، على أن يتم توضيح رقم المادة والنص أو التعديل المقترح والمسوغ للتعديل المقترح، مشيرة إلى أنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ، الموافق 14 مايو 2020م.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:46 PM
بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين من الاطلاع على مضامين هذه المسودة
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية، من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.
وأوضحت الهيئة أن المسودة شارك في إعدادها: (الهيئة العامة لعقارات الدولة- وزارة الشؤون البلدية والقروية- وزارة التجارة - وزارة المالية- وزارة النقل- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
ولفتت هيئة عقارات الدولة النظر إلى أن إدارة اللوائح والأنظمة بالهيئة خصصت البريد الإلكتروني: [email protected] لتلقي مرئياتكم وملاحظاتكم، على أن يتم توضيح رقم المادة والنص أو التعديل المقترح والمسوغ للتعديل المقترح، مشيرة إلى أنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ، الموافق 14 مايو 2020م.
، طرح مسودة نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت للمرئيات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طرح مسودة نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت للمرئيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.