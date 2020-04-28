محمد بن مسعود - الدمام - 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:48 PM وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1310 حالة البحرين تعلن تعافي 64 حالة من البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج. الكلمات المفتاحية ، البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد ،

المصدر : الخليج 365

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