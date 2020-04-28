محمد بن مسعود - الدمام - 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:51 PM استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط:

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

والإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 ) وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً ،

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